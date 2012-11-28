〔希腊经济〕总理萨马拉斯对债务协议达成表示欢迎,称即将迎来新曙光

路透雅典11月27日电---希腊总理萨马拉斯对贷款人达成债务协议从而令援助金得以拨付表示欢迎,并向持怀疑态度的希腊民众承诺,在破产威胁之下历经数月磋商,该国即将迎来新的曙光.

希腊民众被政治角力和反复不断的紧缩举措折磨得筋疲力尽,对这项协议不屑一顾,反对派左翼激进联盟党称其为"夹生的折衷方案",无法解决该国的问题.

而萨马拉斯在电视声明中表示,"希腊所经历的极其阴郁黯淡的时期已经在昨天正式结束,永远地结束了...希腊人民不惧怕困难,逆境反而让我们越挫越勇."

几周以来的第三次会议历时12个小时,欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)终于达成一致,同意将希腊债务削减400亿欧元(520亿美元),为2013年初发放437亿欧元贷款铺平道路.