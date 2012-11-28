〔希腊经济〕总理萨马拉斯对债务协议达成表示欢迎,称即将迎来新曙光

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
路透雅典11月27日电---希腊总理萨马拉斯对贷款人达成债务协议从而令援助金得以拨付表示欢迎,并向持怀疑态度的希腊民众承诺,在破产威胁之下历经数月磋商,该国即将迎来新的曙光.
希腊民众被政治角力和反复不断的紧缩举措折磨得筋疲力尽,对这项协议不屑一顾,反对派左翼激进联盟党称其为"夹生的折衷方案",无法解决该国的问题.
而萨马拉斯在电视声明中表示,"希腊所经历的极其阴郁黯淡的时期已经在昨天正式结束,永远地结束了...希腊人民不惧怕困难,逆境反而让我们越挫越勇."
几周以来的第三次会议历时12个小时,欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)终于达成一致,同意将希腊债务削减400亿欧元(520亿美元),为2013年初发放437亿欧元贷款铺平道路.
萨马拉斯称,这笔贷款中仅有10%需要支付利息,希腊政府计划用大约70亿欧元支付所欠供应商的款项.
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
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路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。