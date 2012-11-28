美国与加拿大经济指标预测--11月28日-12月5日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透11月28日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月26日当周--------------------------------
11月28日(三)
1200 美国抵押贷款指数 11月23日当周 -- 846.1
再融资指数 -- 4,645.8
1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 39.0 38.9
11月29日(四)
-- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- 86.6
-- 美国ICSC连锁店销售(较上年同期) 11月 -- +4.4%
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 赤字192.0 赤字160.2
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.8% +2.0%
最终销售 +2.5% +2.1%
GDP隐性平减指数 +2.8% +2.9%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.8%
核心PCE物价指数 +1.3% +1.3%
1330 美国企业获利 第三季 +2.3% +2.2%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月24日当周 39 41
初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.625
续请失业金人数(万人) 11月17日当周 332.3 333.7
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% +0.5%
(较上年同期) -- -0.3%
1500 美国成屋待完成销售 10月 +0.8% +0.3%
11月30日(五)
-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 10月 -- +1.9%
1330 美国个人所得 10月 +0.2% +0.4%
个人支出 持平 +0.8%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +1.7%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.7%
实质个人支出 -- +0.4%
1330 加拿大GDP(较前季) 第三季 -- +0.5%
(环比年率) +0.9% +1.8%
(较前月) 9月 +0.1% -0.1%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 50.5 49.9
1530 美国ECRI一周领先指标 11月23日当周 -- 125.7
----------------------------------12月3日当周--------------------------------
12月3日(一)
-- 美国汽车销售(万辆) 11月 1,470 1,423
1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 52.4
1430 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 11月 -- 51.39
1500 美国建筑支出 10月 +0.4% +0.6%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 11月 51.4 51.7
物价分项指数 54.8 55.0
就业分项指数 -- 52.1
新订单分项指数 -- 54.2
12月4日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月1日当周 -- +3.3%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月1日当周 -- +4.5%
1400 加拿大央行利率决定 -- 1.0%
12月5日(三)
1200 美国抵押贷款指数 11月30日当周 -- --
再融资指数 -- --
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 11月 增加13.9 增加15.8
1330 美国非农业生产率环比年率 第三季修正值 +2.7% +1.9%
单位劳工成本 -0.8% -0.1%
1500 美国工厂订单 10月 +0.1% +4.8%
耐久财订单 10月修正值 -- 持平
扣除运输的耐久财订单 -- +1.5%
扣除国防的耐久财订单 -- +0.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.7%
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 11月 53.5 54.2
企业活动分项指数 54.5 55.4 (完)
--整理 徐文焰;审校 戴素萍
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。