欧洲经济指标预测--11月28日-12月5日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透11月28日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------11月26日当周--------------------------------
11月28日(三)
-- 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月初值 -0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.1% 持平
(较上年同期) +1.9% +2.0%
0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 10月 +2.8% +2.7%
民间贷款 -0.9% -0.8%
M3三个月移动平均 -- +3.0%
11月29日(四)
0645 瑞士GDP(较前季) 第三季 +0.2% -0.1%
(较上年同期) +0.9% +0.5%
0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 +0.1% +0.6%
(较上年同期) -0.9% -0.9%
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 11月 增加1.5 增加2
未经季节调整失业人数(万人) 280 275
经季节调整失业率 6.9% 6.9%
经季节调整失业人数(万人) -- 293.7
0900 意大利企业信心指数 11月 87.7 87.6
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 增加4 增加12
抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加6 增加5
抵押贷款批准件数(千件) 51.5 50
M4货供额(较前月) -- +0.2%
1000 欧元区企业景气指数 11月 负1.60 负1.62
经济景气指数 84.2 84.5
工业景气指数 负18 负18
服务业景气指数 负12.5 负12.1
消费者信心指数 负26.9 负25.7
消费者通胀预期指数 -- 26.9
生产者物价预期指数 -- 1.5
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 正18 正30
11月30日(五)
0001 英国GfK消费者信心指数 11月 负30 负30
0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 -0.2% +1.5%
(较上年同期) +1.2% -3.1%
0745 法国消费支出(较前月) 10月 -0.1% +0.1%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.4% +0.3%
0800 瑞士KOF领先指标 11月 1.60 1.67
0900 意大利失业率 10月 10.9% 10.8%
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)
11月初值 +2.4% +2.5%
1000 意大利CPI(较前月) 11月初值 -0.1% 持平
(较上年同期) +2.6% +2.6%
HICP(较前月) -0.1% +0.3%
(较上年同期) +2.7% +2.8%
1000 欧元区失业率 10月 11.7% 11.6%
1100 意大利PPI(较前月) 10月 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +2.7% +2.6%
--------------------------------12月3日当周--------------------------------
12月3-7日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 -- -0.7%
三个月房价指数(较上年同期) 截至11月 -- -1.7%
12月3日(一)
0815 瑞士零售销售(较上年同期) 10月 -- +5.4%
0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 11月 -- 46.1
0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 11月 -- 45.5
0848 法国Markit/BME制造业PMI 11月 -- 44.7
0853 德国Markit制造业PMI 11月 -- 46.8
0858 欧元区Markit制造业PMI 11月 -- 46.2
0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 11月 -- 47.5
12月4日(二)
0001 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 11月 -- -0.1%
0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 11月 -- 50.9
1000 欧元区PPI(较前月) 10月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.7%
12月5日(三)
0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 11月 -- 46.0
0848 法国Markit服务业PMI 11月 -- 46.1
综合PMI 44.6
0853 德国Markit服务业PMI 11月 -- 48.0
0858 欧元区Markit服务业PMI 11月 -- 45.7
综合PMI -- 45.8
0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 11月 -- 50.6
1000 欧元区零售销售(较前月) 10月 -0.4% -0.2%
(较上年同期) -1.1% -0.8%
--整理 郑茵;审校 戴素萍
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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