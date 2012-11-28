《中国报摘》--中国证券报11月28日

* 头版头条:

--中国股市沪综指.SSEC周二下跌1.30%,收报1991.17点,创近46个月新低,沪市已连续10个交易日单日成交金额低于400亿元人民币.

* 其他:

--国务院副总理李克强指出,中国将努力保持经济持续健康发展,促进社会全面进步,对外开放度将进一步加大.

--中国证券业协会会长陈共炎表示,按照证监会安排,证券行业11项创新措施在今年年底前必须完成,最近制度建设还会加速,明年证券公司创新发展可能会有新举措、新安排.

--证监会近日批准郑州商品交易所开展玻璃期货交易.按《期货交易管理条例》和《期货交易所管理办法》相关规定,在各项准备工作就绪和相关程序履行完毕后,证监会将批准郑商所挂牌玻璃期货合约.

--证监会副主席姜洋表示,国债期货上市准备工作基本就绪,原油期货市场建设正积极稳妥推进;焦煤、油菜籽、菜籽粕期货已报国务院待批.此外,证监会正组织研究期货公司IPO上市、开展证券投资基金销售业务、设立现货子公司等创新业务试点.

--针对日前市场关于股指期权即将推出的传闻,证监会有关部门负责人表示,此传闻并不属实,证监会没有推出股指期权的具体计划.

--上海外滩滨江开发、太平洋财产保险联合体周二以27.7亿元竞得黄浦地块,楼板价高达36,176元/平方米,成为上海今年新单价地王.

--最近陷入"塑化剂"风波的白酒生产企业酒鬼酒(000799.SZ)周二迎来了公司复牌后的第三个跌停板,公司今日发布股价异动公告称,有媒体所称的公司全面停产消息不实,公司曲酒(基酒)生产正常,未停产,已排查至包装环节,正积极进行整改.

--中原高速(600020.SS)近日拟定总计85.6亿元的两个公路建设计划,但这两个项目均遭到公司第二大股东的反对,理由是公司目前负债率较高,在建新建项目较多,投资该项目或对公司经营业绩带来不确定性.(完)

--整理 边竞; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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