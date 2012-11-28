《中国报摘》--中国证券报11月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 头版头条:
--中国股市沪综指.SSEC周二下跌1.30%,收报1991.17点,创近46个月新低,沪市已连续10个交易日单日成交金额低于400亿元人民币.
* 其他:
--国务院副总理李克强指出,中国将努力保持经济持续健康发展,促进社会全面进步,对外开放度将进一步加大.
--中国证券业协会会长陈共炎表示,按照证监会安排,证券行业11项创新措施在今年年底前必须完成,最近制度建设还会加速,明年证券公司创新发展可能会有新举措、新安排.
--证监会近日批准郑州商品交易所开展玻璃期货交易.按《期货交易管理条例》和《期货交易所管理办法》相关规定,在各项准备工作就绪和相关程序履行完毕后,证监会将批准郑商所挂牌玻璃期货合约.
--证监会副主席姜洋表示,国债期货上市准备工作基本就绪,原油期货市场建设正积极稳妥推进;焦煤、油菜籽、菜籽粕期货已报国务院待批.此外,证监会正组织研究期货公司IPO上市、开展证券投资基金销售业务、设立现货子公司等创新业务试点.
--针对日前市场关于股指期权即将推出的传闻,证监会有关部门负责人表示,此传闻并不属实,证监会没有推出股指期权的具体计划.
--上海外滩滨江开发、太平洋财产保险联合体周二以27.7亿元竞得黄浦地块,楼板价高达36,176元/平方米,成为上海今年新单价地王.
--最近陷入"塑化剂"风波的白酒生产企业酒鬼酒(000799.SZ)周二迎来了公司复牌后的第三个跌停板,公司今日发布股价异动公告称,有媒体所称的公司全面停产消息不实,公司曲酒(基酒)生产正常,未停产,已排查至包装环节,正积极进行整改.
--中原高速(600020.SS)近日拟定总计85.6亿元的两个公路建设计划,但这两个项目均遭到公司第二大股东的反对,理由是公司目前负债率较高,在建新建项目较多,投资该项目或对公司经营业绩带来不确定性.(完)
--整理 边竞; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。