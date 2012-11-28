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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 08:20 BJT

〔日本个股〕丰田汽车料美国11月新车销售年率介于1,480至1,520万辆

路透洛杉矶11月27日电---丰田汽车(7203.T)美国业务高管Jim Lentz称,消费者购买新车以代替那些在超级飓风桑迪中损毁的汽车,意味着美国11月汽车销售强劲.

Toyota Motor Sales, USA总裁兼执行长Lentz称,美国11月新车销售经季节调整后年率将介于1,480万至1,520万辆之间.

Lentz称,公司认为飓风桑迪导致40万辆轿车和卡车被毁,其中10万辆为新车.(完)

--编译 于春红;审校 张荻

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