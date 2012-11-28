〔美国债市〕最近一周多数投资者对美国公债仍持中性看法--调查

路透纽约11月27日电---周二公布的一项调查显示,最近一周投资者保持对美国公债前景的中性看法,因他们正关注华府动向以便寻找线索,看国会两党能否取得一致避免财政悬崖问题的出现.

摩根大通证券在对美国公债客户的每周调查报告中称,周一表示对美国公债持中性立场,即美债持比等于投资组合基准的投资者比例,从之前一周的68%升至70%.

这是自11月5日以来秉持中性立场比例最高的一次.

投资者多数仍在场外观望,等待看美国总统奥巴马和国会能否达成协议,以避免规模达6,000亿美元的自动增税减支程序启动.

持看空立场,即持有美债比重低于基准的投资者比例从前一周的15%降至13%.

表示看多美国公债,或公债配比高于基准的投资者比例持平于17%.

摩根大通最新调查报告显示,包括做市商和对冲基金在内的积极客户,其美国公债仓位较前一周持平.这些积极客户被视为会对美债进行投机性押注.

积极客户中表示看多美国公债的比例持平于8%,持中性立场的积极客户比例持稳于69%,看空美国公债的比例亦保持在23%不变.(完)