〔中国证券〕券商创新11项措施年底完成,明年创新或有新举措--证券业协会

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京11月28日电---中国证券公司的业务创新已经驶入快车道.中国证券业协会会长陈共炎日前表示,今年5月举行的证券公司创新发展研讨会提出的证券行业创新11项措施在今年年底前必须完成,最近制度建设还会加速;明年证券公司创新发展可能会有新举措、新安排.
中国证券报周三报导引述陈共炎的话称,目前,有关取消证券公司IPO(首次公开发行)审核监管标准方案已形成,证监会机构部正抓紧制定支持证券公司分支机构创新相关措施.证券业协会也形成证券公司客户账户开户指引等.
针对建立证券公司柜台市场,支持证券公司开展销售交易业务方面,他表示,证监会机构部正在起草销售交易管理办法.协会提出发展柜台市场建议,并且对九家证券公司柜台市场方案进行专业评价,相关工作会很快启动.
陈共炎并指出,证券公司理念创新是行业创新发展内在动力,少数证券公司至今还没有形成成熟的发展思路,仍寄希望于监管部门对传统业务的行政保护,这样的公司在这轮创新发展过程中有可能会被淘汰.
"行政保护的过程快要结束,发展理念变化会导致证券公司差异化发展,加速行业优胜劣汰.有句俗话叫'思路决定出路',如果没有思路,那么在这一轮创新发展过程中有可能会被淘汰."他说.
今年5月初,召开的券商创新大会像是券商行业行动的"发令枪".明确了证券公司创新的方向、相关创新领域的基本制度、创新的原则和风险控制等关键要素,被视做是对券商经营模式全面改革的开始.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
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