〔香港新股〕中国机械设备工程拟募集5-6亿美元,即将启动路演--IFR

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透11月28日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国机械设备工程拟募集5亿至6亿美元。该融资额可能随市况和投资者反应而有所缩减。
该公司初步定于12月11日启动路演，并在12月中旬定价。中银国际和工银国际负责安排是次交易。联昌据闻也可能作为承销商之一。
中国机械设备成立于1978年，该公司为国资背景，与150多个国家和地区都有机械工程合约。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 曾祥进
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