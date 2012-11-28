版本:
中国
财经报道 | 2012年 11月 28日 星期三 08:14 BJT

〔香港新股〕中国机械设备工程拟募集5-6亿美元,即将启动路演--IFR

路透11月28日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国机械设备工程拟募集5亿至6亿美元。该融资额可能随市况和投资者反应而有所缩减。

该公司初步定于12月11日启动路演，并在12月中旬定价。中银国际和工银国际负责安排是次交易。联昌据闻也可能作为承销商之一。

中国机械设备成立于1978年，该公司为国资背景，与150多个国家和地区都有机械工程合约。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com)

--整理 杨淑祯; 审校 曾祥进

更多 财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐