〔中国个股〕酒鬼酒更换"含塑"设施但否认全面停产,基金恢复其正常估值

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海11月28日电---最近陷入塑化剂风波的中国白酒企业酒鬼酒(000799.SZ)周三刊登公告称,公司将在月底前更换生产线上含塑料的部分设施,但并未全面停产.而此前对其给出数个跌停板估值的基金公司,已开始恢复正常估值,意味着连续三个跌停的酒鬼酒今日可能打开跌停.
酒鬼酒公告指出,已严格按照质量监督部门的要求开展了全面自查和清理,对采购、基酒生产、贮藏、勾兑、包装、运输等生产经营中每个环节进行排查,对有可能导致酒类中邻苯二甲酸酯类物质感染、迁移的设备和设施进行彻底更换,将于11月30日前完成整改工作.
针对有关媒体称公司已全面停产的报导,酒鬼酒称,目前公司未全面停产,公司曲酒(基酒)生产正常,未停产.
此前酒鬼酒总经理夏心国在接受央视采访时表示,初步锁定塑化剂可能肇事的三大"元凶"是包装线上的小塑料管,塑料酒瓶塞和曾临时使用的塑料输酒管.
在塑化剂风波出现后,至少有14家基金公司调整酒鬼酒的估值,多数给出2-3个跌停.酒鬼酒上周五复牌后,已连续三个跌停.目前还没有基金公司继续调整该股的估值,汇添富基金公司公告称,自周二起恢复对酒鬼酒的正常估值,即按该股收盘价进行估值.
国内媒体上周报导酒鬼酒被测出塑化剂指标严重超标后,之后国家质检局披露,当地质检部门再次检测后,发现酒鬼酒的塑化剂指标与媒体披露数据几乎吻合.这场风波已波及至整个行业,近期白酒股连续大跌.酒鬼酒此前已排除人为添加塑化剂的可能,认为有可能在转送和包装过程中发生的迁移.
酒鬼酒周二收报34.69元,较上月最高价已跌逾40%.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
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