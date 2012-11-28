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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 08:15 BJT

〔韩国股市〕盘初下跌,因美国财政问题打压风险偏好

路透首尔11月28日电---韩国股市周三开盘下跌,跟随美股下滑,因美国财政问题前景不确定,打压投资者风险偏好.

权重股三星电子(005930.KS)盘初跌1.1%,此前爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)称起诉三星侵犯专利.

0001GMT,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11跌0.5%,报1,915.55点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张荻

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