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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 08:16 BJT

〔日本股市〕盘初下跌且可能结束四日连涨之势,因担忧美国财政问题

路透东京11月28日电---日本股市日经指数周三盘初下跌,可能结束四日连涨之势,因为市场担忧,美国财政政策谈判陷入僵局,明显缺乏进展,可能会触发经济衰退.

日经指数.N225下跌0.4%至9,382.62点,周二曾收在七个月收盘高位.东证股价指数.TOPX下滑0.4%至778.55点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王丽鑫

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