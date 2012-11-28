〔离岸人民币〕大唐国际发行5亿元三年期点心债,利率5.2%--IFR

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透11月28日电---据汤森路透旗下IFR报导,由大唐国际发电股份(0991.HK)(601991.SS)全资所有的大唐国际完成5亿元人民币（7,900万美元）三年期点心债的定价，利率5.2%。
永隆银行、工商银行（亚洲）和农业银行(601288.SS)(1288.HK)香港分行作为联席簿记人，在上周安排了一系列固定收益投资者见面会。
在香港和上海上市的大唐国际发电将为该交易提供支持协议。新债无评级，但上市公司大唐国际电力本身有惠誉的BB评级。
今年6月，大唐海外发行了5亿元人民币三年期点心债，定价为4.5%。
大唐两次点心债交易，均与早前发改委批予大唐集团的点心债额度并无关联。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 林高丽; 审校 曾祥进
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。