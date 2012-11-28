〔离岸人民币〕大唐国际发行5亿元三年期点心债,利率5.2%--IFR

路透11月28日电---据汤森路透旗下IFR报导,由大唐国际发电股份(0991.HK)(601991.SS)全资所有的大唐国际完成5亿元人民币（7,900万美元）三年期点心债的定价，利率5.2%。

永隆银行、工商银行（亚洲）和农业银行(601288.SS)(1288.HK)香港分行作为联席簿记人，在上周安排了一系列固定收益投资者见面会。

在香港和上海上市的大唐国际发电将为该交易提供支持协议。新债无评级，但上市公司大唐国际电力本身有惠誉的BB评级。

今年6月，大唐海外发行了5亿元人民币三年期点心债，定价为4.5%。

大唐两次点心债交易，均与早前发改委批予大唐集团的点心债额度并无关联。(完)

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