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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 08:23 BJT

〔东京汇市〕欧元/美元下滑,因担忧美国财政且希腊债务问题存疑

* 欧元支撑位在55日移动均线切入位1.2918美元

* 美元兑日圆小跌,但有人认为有长期上涨趋势

路透东京11月28日电---欧元兑美元周三在亚洲盘初脱离昨日所及一个月高位,因国际贷款人达成希腊新债务目标协议带来的乐观情绪消退,投资者转而担心日益逼近的美国财政危机.

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