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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 08:50 BJT

《中国重要政经日程》--11月28日

=============================今日重要政经日程==========================

11/28(三)

--"财经2013年会:预测与战略"在北京召开(至29日).

=============================近日重要政经日程==========================

11/29(四)

--财经2013年会:预测与战略(第二日).

--第八届北京金博会召开,至12月2日.

*--第六届中国中小企业节在浙江义乌召开(至30日).

11/30(五)

*--中国国际经济交流中心经济每月谈:推进绿色发展、循环发展和低碳发展

--第八届北京金博会在北京举行,至12月3日.

12/5(三)

--第七届中国黄金&贵金属峰会在上海举行,至7日.

12/7(五)

--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.

--《中国企业家》杂志社主办的2012中国企业领袖年会在北京举行,至9日

12/9(日)

--第十五届成长中国高峰年会北京举行.

12/20(四)

--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 赵红梅

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