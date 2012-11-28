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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 08:58 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--11月28日-12月5日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月28日(三)

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议.

北京--世界银行行长访华.

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(最后一日).

智利圣地亚哥--央行公布11月货币政策会议记录(1130)

11月29日(四)

东京--日本央行政策委员会审议委员白井早由里在日本南部的熊本市发表讲话.

北京--世界银行行长金墉访华.

11月30日(五)

墨西哥城--墨西哥央行宣布货币政策声明.

12月1日(六)

北京--世界银行行长金墉访华.

12月3日(一)

布鲁塞尔--欧元区财长会议(1600).

12月4日(二)

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议.

布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会非利率制定会议.

坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)尼加拉瓜贸易政策审议会议(至12月6日).

拉巴特--摩洛哥央行举行理事会会议.

12月5日(三)

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(0100).

日内瓦--WTO尼加拉瓜贸易政策审议会议.

萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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