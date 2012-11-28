〔中国个股〕中原高速85亿元投资公路项目,但因高负债率引第二大股东反对

路透北京11月28日电---中国上市公司对本地基建投资的热情开始高涨,中原高速(600020.SS)公告称,近日拟定总计85.57亿元人民币的公路建设计划,但遭到第二大股东反对,理由为公司目前负债率较高.

公司周二晚间刊登在上证所的公告显示,本次拟投资项目包括,投资51.96亿元建设商丘至登封高速公路开封段项目,及投资33.61亿元建设商丘至登封高速公路商丘段项目,出资比例均为100%.

上述两个路段中,开封段项目路线全长约90.55公里,设计速度120公里/小时,商丘段项目路线全长约61.94公里,设计速度120公里/小时.两个项目建设工期均为36个月,计划于2015年底建成通车.

不过,对上述两个公路项目,公司董事会内部却存在不同声音.公告显示,对两个议案的审议,有8票同意,2票反对,1票弃权.其中,公司董事张杨、孟杰对项目表示反对.

"反对意见主要鉴于公司目前负债率较高,在建、新建项目较多,投资该项目将对公司经营业绩带来一定的不确定性,故在现有的财务状况下,不建议投资该项目."公告称.

此外,独立董事张国军则投票弃权.他认为,考虑到公司现有的资金状况及资源配置,拟建项目虽有较好的区位优势,但可能会对公司未来的盈利、市场表现产生阶段性不利影响.

董事张杨、孟杰均来自对公司持股20%的第二大股东招商局华建公路投资有限公司.张杨现任该公司副总经理,孟杰现任该公司股权管理一部总经理,两人同时兼任国内多家高速公路上市公司董事.

招商局华建公路投资有限公司是招商局(集团)有限公司所属一级企业,是唯一一家对经营性收费公路中的中央投资及其收益进行集中管理的中央级国有企业.

中国证券报周三报导提供数据显示,2012年前三季度,中原高速实现营业总收入22.43亿元,同比增长17.19%,实现归属母公司股东的净利润2.89亿元,同比下降2.22%.但公司资产负债率高企,达79.02%.

中原高速周二收报2.12元,过去一个月累计下跌6.194%.(完)

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