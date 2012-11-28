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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 08:49 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月28日

**上海证券报**

--那些为避免披露巨额负债而拒绝对所控制企业并表的公司将无处遁形,中国财政部昨日发布的并表事项会计准则的征求意见稿规定,控制成为合并的单一基础,即便持股低于50%,但只要是实质性控制都必须并表披露.

--农业部将积极支持农业产业化,力争用3-5年时间,培育100家年销售收入超过100亿元人民币的重点行业领军企业,重点做大做强龙头企业.

--来自温州银监局统计数据显示,温州市银行业10月不良贷款率较9月环比下降,而此前已连续13个月上升.

**21世纪经济报 道**

--中国银监会副主席蔡鄂生透露,消费金融公司试点三年来,四家试点公司的资产总额已突破40亿元,不良贷款率0.56%.

**金融时报**

--评论员文章指出,利率和汇率市场化改革必须坚持稳步推进的步骤;在利率市场化过程中,要创造公平竞争的市场环境,产生合理均衡的价格,不断提高金融机构的定价和风险管理能力;在人民币汇率形成机制改革中,要加强跨境资金监管,丰富汇率风险管理工具.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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