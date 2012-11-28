《中国报摘》--其他报纸重要消息11月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
**上海证券报**
--那些为避免披露巨额负债而拒绝对所控制企业并表的公司将无处遁形,中国财政部昨日发布的并表事项会计准则的征求意见稿规定,控制成为合并的单一基础,即便持股低于50%,但只要是实质性控制都必须并表披露.
--农业部将积极支持农业产业化,力争用3-5年时间,培育100家年销售收入超过100亿元人民币的重点行业领军企业,重点做大做强龙头企业.
--来自温州银监局统计数据显示,温州市银行业10月不良贷款率较9月环比下降,而此前已连续13个月上升.
**21世纪经济报 道**
--中国银监会副主席蔡鄂生透露,消费金融公司试点三年来,四家试点公司的资产总额已突破40亿元,不良贷款率0.56%.
**金融时报**
--评论员文章指出,利率和汇率市场化改革必须坚持稳步推进的步骤;在利率市场化过程中,要创造公平竞争的市场环境,产生合理均衡的价格,不断提高金融机构的定价和风险管理能力;在人民币汇率形成机制改革中,要加强跨境资金监管,丰富汇率风险管理工具.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。