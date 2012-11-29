《中国报摘》--其他报纸重要消息11月29日

**上海证券报**

--郑商所公告,玻璃期货下周一(12月3日)起上市交易.

--中金公司年度策略报告称,2013年A股呈现N型走势的可能性较大,板块配置上建议一季度超配早周期股票,如地产、基建、券商、水利环保和农业,回避小盘股和消费股,二季度重新回归到有持续成长性和主题类股票.

--鞍钢股份(000898.SZ)(0347.HK)和中国中冶双双被中诚信国际信用评级公司将其评级展望下调为负面.

**第一财经日报**

--中国人寿与苏州市政府共同合作设立100亿元人民币规模的苏州城市建设基金,这是险资首次以股权投资方式介入地方经济发展.

--上汽集团(600104.SS)旗下上汽通用五菱第三基地昨在重庆签约,一期投资66亿元,建成后将具备年产40万辆整车能力.

**21世纪经济报 道**

--四家物流公司被中国航空运输协会注销二类航空货运代理资质,不过大型民营物流企业仍盯住航空快递市场,申通快递副总裁熊大海表示,明年将筹备收购一家航空公司,至少七架飞机.

**金融时报**

--评论员文章,利率和汇率市场化改革必须坚持稳步推进的步骤.稳步推进利率市场化,需要坚持有规划、有步骤的基调,稳步推进汇率市场化,则需遵循主动性、渐进性、可控性原则.

--上海市国际股权投资基金协会与中信证券(600030.SS)(6030.HK)、上海银行签署协议,拟共同发起设立规模为30亿元的上海国际股权投资发展基金(FOF).

**人民日报**

--截至10月底,中国新建高铁里程已达7,735公里,加上12月即将通车的哈大高铁、京广高铁北京到郑州段,高铁里程将近1万公里,约占《中长期铁路网规划》中高铁路网的一半以上.预计到十二五末,以"四纵四横"高速铁路为骨架的快速铁路网基本建成,高铁里程将达1.8万公里左右.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]