〔OECD报告〕中国经济成长预估受调降,出口疲弱将抑制经济回暖

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二调降中国经济成长预估,指因尚未解决的欧债危机可能将削弱市场未来几个月对中国出口的需求.
尽管中国正努力从三年来经济增长放缓的最糟糕阶段恢复过来,地产和基建投资上升均指向经济回暖料将延续至2014年,但OECD提醒称出口仍将是中国的软肋.
OECD将明年中国经济增长预估从5月时预计的9.3%下调至8.5%,凸现经济增长面临的风险.
但这仍明显高于上月路透调查分析师预计增长的7.8%,当时中国刚刚公布了第三季国内生产总值(GDP)数据.
OECD在全球经济展望最新报告中表示,中国经济今年应成长7.5%,2014年成长率将升至8.9%的高位.
"中国经济仍将面临外部困难,"OECD称,"按以往标准衡量,出口增长仍将低迷."
该组织称,未来两年出口增幅应不会超过9%,远低于过去10年平均约22%的增长年率.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。