〔OECD报告〕中国经济成长预估受调降,出口疲弱将抑制经济回暖

路透北京11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二调降中国经济成长预估,指因尚未解决的欧债危机可能将削弱市场未来几个月对中国出口的需求.

尽管中国正努力从三年来经济增长放缓的最糟糕阶段恢复过来,地产和基建投资上升均指向经济回暖料将延续至2014年,但OECD提醒称出口仍将是中国的软肋.

OECD将明年中国经济增长预估从5月时预计的9.3%下调至8.5%,凸现经济增长面临的风险.

但这仍明显高于上月路透调查分析师预计增长的7.8%,当时中国刚刚公布了第三季国内生产总值(GDP)数据.

OECD在全球经济展望最新报告中表示,中国经济今年应成长7.5%,2014年成长率将升至8.9%的高位.

"中国经济仍将面临外部困难,"OECD称,"按以往标准衡量,出口增长仍将低迷."