〔中国农业〕五年内培育百家年销额逾百亿元农业领军企业--农业部长

路透北京11月28日电---中国农业部部长韩长赋近日称,将积极支持农业产业化,力争用3-5年培育100家年销售收入超过100亿元人民币的重点行业领军企业,重点做大做强龙头企业.

农业部网站周二刊登新闻稿引述他在北京一会议上的话并称,还将创建500个主导产业更加突出、集聚效应更加明显、产业链条更加完整、辐射带动能力更加显着的国家农业产业化示范基地.

韩长赋称,要辐射带动农户占全国农户总数的比重超过50%,农户从事产业化经营年户均增收达到4,000元以上.

他并强调,要完善利益联结机制、强化农业产业链构建,并大力推进科技创新,在提升龙头企业核心竞争力上取得新突破.

另据新华网周二报导引述韩长赋在同一场合的话称,目前龙头企业整体实力还不强,全国近2/3的龙头企业销售收入在规模(2,000万元)以下.

其提供的数据并显示,到2011年底,中国各类产业化经营组织达到28.4万个,辐射带动全国40%以上的农户从事农业生产经营;龙头企业11.1万家,销售收入达5.7万亿元,所提供的农产品及加工制品占农产品市场供应量的1/3,占主要城市"菜篮子"产品供给的2/3以上.(完)