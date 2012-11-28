〔中国农业〕五年内培育百家年销额逾百亿元农业领军企业--农业部长

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京11月28日电---中国农业部部长韩长赋近日称,将积极支持农业产业化,力争用3-5年培育100家年销售收入超过100亿元人民币的重点行业领军企业,重点做大做强龙头企业.
农业部网站周二刊登新闻稿引述他在北京一会议上的话并称,还将创建500个主导产业更加突出、集聚效应更加明显、产业链条更加完整、辐射带动能力更加显着的国家农业产业化示范基地.
韩长赋称,要辐射带动农户占全国农户总数的比重超过50%,农户从事产业化经营年户均增收达到4,000元以上.
他并强调,要完善利益联结机制、强化农业产业链构建,并大力推进科技创新,在提升龙头企业核心竞争力上取得新突破.
另据新华网周二报导引述韩长赋在同一场合的话称,目前龙头企业整体实力还不强,全国近2/3的龙头企业销售收入在规模(2,000万元)以下.
其提供的数据并显示,到2011年底,中国各类产业化经营组织达到28.4万个,辐射带动全国40%以上的农户从事农业生产经营;龙头企业11.1万家,销售收入达5.7万亿元,所提供的农产品及加工制品占农产品市场供应量的1/3,占主要城市"菜篮子"产品供给的2/3以上.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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