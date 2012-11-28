〔券商观点〕明年A股将抵熊牛之界,房地产调控方向影响大势--申银万国

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海11月28日电---对于一直处于疲弱势的A股市场,中国大型券商--申银万国研究所周三发布2013年策略报告认为,明年A股很可能是"熊牛之界",政府对房地产业的态势将影响市场走势和热点方向.总体而言,除明年春季或有主题股机会外,其余大多时间股市走势仍可能较弱.
报告预计,明年股市投资可能经历三个阶段,第一阶段是春节前的两个月,股市环境依然不好,中小市值股票的风险更大,保持低仓位、用地产去防御;第二阶段是传统意义上的"春季躁动",是做主题最好的环境,备选主题之一是新型城镇化相关的农民消费变革、能源变局、绿色环保和智慧城市等.
报告认为,明年3-4月会同时面临失业上升、投资下滑和房地产小旺季,届时政府如何对待房价上涨是关键.如果放松房地产调控,那么投资旺季值得期待,中游投资品将迎来两年来最难得一次反弹机会,但之后通胀约束会出现,市场仍会下跌,配置抵御通胀的农产品、零售和租赁物业,再往后无论是经济还是股市都将面临更大的困境.
如果政府继续紧缩房地产,投资旺季很难再现,市场走势和去年及今年类似,控制仓位是第一要务,4月至10月还要经历一段难熬的时光,但10月份的十八届三中全会及之后的市场值得期待.
对于明年宏观经济形势,申万研究所认为,2013年,中国经济仍面临风险,但风险总体可控.改革释放的需求和增长潜力,将是推动中国经济走出底部的希望.
报告预计,明年中国经济继续在L型底部波动,国内生产总值(GDP)全年增长7.8%;物价总体维持低位,预计居民消费价格指数(CPI)和工业品价格指数(PPI)分别上涨2.7%和0.5%,总体政策将维持中性偏宽松格局.
中国股市沪综指.SSEC周二收跌1.3%,下破2,000点,创逾46个月新低.今年以来股指累计跌近10%.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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