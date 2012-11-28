〔全球金市〕金价持平,投资者关注点转向美国财政协商

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透新加坡11月28日电---金价周三持平,此前连跌两日.围绕希腊债务协议的乐观情绪减退,投资者关注点转向美国财政协商.
但黄金作为规避不确定经济状况工具的魅力仍然不减,全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)的黄金持仓量升至纪录高位.
0024GMT,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,741.94美元,此前连跌两日.
美国期金GCcv1亦持平,报1,742.40美元.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。