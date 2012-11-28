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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 09:01 BJT

〔全球金市〕金价持平,投资者关注点转向美国财政协商

路透新加坡11月28日电---金价周三持平,此前连跌两日.围绕希腊债务协议的乐观情绪减退,投资者关注点转向美国财政协商.

但黄金作为规避不确定经济状况工具的魅力仍然不减,全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)的黄金持仓量升至纪录高位.

0024GMT,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,741.94美元,此前连跌两日.

美国期金GCcv1亦持平,报1,742.40美元.

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