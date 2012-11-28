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市场报道 | 2012年 11月 28日 星期三 09:36 BJT

更正:〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货四日来首现跌势,因出现获利了结

(更正:标题与内文第一段"五日来"因英文原文有误,应改为"四日来")

路透悉尼11月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三于四日来首次下跌,因交易商进行获利了结.此前美国冬小麦生长状况创下11月最差表现引发供应疑虑,推动小麦期货大涨.

大豆期货几无变动,盘中稍早触及每蒲式耳14.56-3/4美元的19日高点,受对巴西大豆产量减少的忧虑支撑.

CBOT-1月大豆期货SF3几近持平于每蒲式耳14.48-1/2美元,周二曾上涨1.7%.

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