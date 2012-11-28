更正:〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货四日来首现跌势,因出现获利了结

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(更正:标题与内文第一段"五日来"因英文原文有误,应改为"四日来")
路透悉尼11月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三于四日来首次下跌,因交易商进行获利了结.此前美国冬小麦生长状况创下11月最差表现引发供应疑虑,推动小麦期货大涨.
大豆期货几无变动,盘中稍早触及每蒲式耳14.56-3/4美元的19日高点,受对巴西大豆产量减少的忧虑支撑.
CBOT-1月大豆期货SF3几近持平于每蒲式耳14.48-1/2美元,周二曾上涨1.7%.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。