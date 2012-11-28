中国今年汽车销量将超1,900万辆--工信部部长苗圩

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月27日电---新华社周二援引中国工信部部长苗圩的话称，中国今年汽车产销量将超过1,900万辆，去年这一数字为1,450万辆。
苗圩称，中国今年很可能突破汽车出口100万辆的目标。今年前九个月，中国的汽车出口量已达76万辆。
他称，中国2012年的汽车销量将超过1,900万辆，但没有给出明年的预测数据。
因中国经济放缓和燃油价格攀升，遏制了潜在买家，9月份，中国的汽车销量同比下滑约2%，这也是八个月中首次下滑。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：程芳
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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