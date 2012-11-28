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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 10:47 BJT

中国今年汽车销量将超1,900万辆--工信部部长苗圩

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月27日电---新华社周二援引中国工信部部长苗圩的话称，中国今年汽车产销量将超过1,900万辆，去年这一数字为1,450万辆。

苗圩称，中国今年很可能突破汽车出口100万辆的目标。今年前九个月，中国的汽车出口量已达76万辆。

他称，中国2012年的汽车销量将超过1,900万辆，但没有给出明年的预测数据。

因中国经济放缓和燃油价格攀升，遏制了潜在买家，9月份，中国的汽车销量同比下滑约2%，这也是八个月中首次下滑。（完）

--编译：靳怡雯;发稿：程芳

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