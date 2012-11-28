〔国际油市〕美国原油期货跌向87美元,因美国预算谈判前景堪忧

路透新加坡11月28日电---美国原油期货周三连续第三日下滑,至略高于每桶87美元的水准,市场担心美国预算谈判出现僵局并导致美国经济重新陷入衰退.

2350GMT,美国1月原油期货合约CLc1下滑0.03美元,报每桶87.15美元.

美国国会周二在就税收和支出问题达成妥协的道路上取得稍许进展,然而距达成实质性协议避免年末"财政悬崖"的发生,仍有相当远的距离,尽管企业界要求采取行动的压力不断增大.

美国总统奥巴马定于周二和周三与商界领袖会面,然后在周五前往宾夕法尼亚一家工厂为自己的税收设想争取支持.[ID:nSB2117977]