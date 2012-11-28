《汇市简讯》欧元/日圆走势缓慢,东京市场买卖兴致不高

0046GMT * 欧元/日圆走势缓慢,迄今亚洲交投区间为106.18-35 * 暂时将持于106,买单埋在106.00前方,停止单位于该水准下方 * 107.00之前挂有卖单,停止单在该水准上方及周一高点107.13 * 东京市场在当前水准买卖兴致不高 * 美国对冲基金在财年底似减少投机交易.(完) --编译 王翔琼;审校 徐文焰