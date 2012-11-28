〔路透调查〕美国上周原油库存料将增加,而馏分油库存则下降

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透11月27日电---路透调查周二显示,八位受访分析师认为上周美国原油和汽油库存料上升,因进口增加.
截至11月23日止当周,原油库存料增加30万桶,八位分析师中有五位预测库存上升.美国石油协会(API)周二晚间公布的数据显示,该周原油库存增加200万桶.[ID:nSB8573756]
美国能源资料协会(EIA)上周公布,截至11月16日当周的原油库存下降147万桶至3.7447亿桶.[ID:nSB2111401]
Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示,之所以认为原油供应会小幅增加,主要是因为进口料从之前一周的低水平回升.
EIA数据显示,截至11月16日当周的美国原油日进口量减少10.2万桶,至773万桶.
11月23日当周汽油库存料将增加90万桶,主要因为进口和生产强劲增长,因在飓风桑迪(Sandy)过后东海岸炼厂的生产情况进一步改善.受访分析师中六位认为汽油库存增加.
分析师预计,包括取暖油及柴油在内的馏分油库存料减少20万桶.
同样是因为桑迪过后炼厂生产增加,产能利用率料上升0.5个百分点.API数据显示该周炼厂产能利用率增加1.4个百分点至87.5%.(完)
--编译 郑茵;审校 张荻
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