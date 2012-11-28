〔路透调查〕美国上周原油库存料将增加,而馏分油库存则下降

路透11月27日电---路透调查周二显示,八位受访分析师认为上周美国原油和汽油库存料上升,因进口增加.

截至11月23日止当周,原油库存料增加30万桶,八位分析师中有五位预测库存上升.美国石油协会(API)周二晚间公布的数据显示,该周原油库存增加200万桶.[ID:nSB8573756]

美国能源资料协会(EIA)上周公布,截至11月16日当周的原油库存下降147万桶至3.7447亿桶.[ID:nSB2111401]

Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示,之所以认为原油供应会小幅增加,主要是因为进口料从之前一周的低水平回升.

EIA数据显示,截至11月16日当周的美国原油日进口量减少10.2万桶,至773万桶.

11月23日当周汽油库存料将增加90万桶,主要因为进口和生产强劲增长,因在飓风桑迪(Sandy)过后东海岸炼厂的生产情况进一步改善.受访分析师中六位认为汽油库存增加.

分析师预计,包括取暖油及柴油在内的馏分油库存料减少20万桶.

同样是因为桑迪过后炼厂生产增加,产能利用率料上升0.5个百分点.API数据显示该周炼厂产能利用率增加1.4个百分点至87.5%.(完)