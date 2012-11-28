俄罗斯称没有计划转换欧元外汇储备

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译)
路透巴黎11月27日电（记者 John Irish）---俄罗斯总理梅德韦杰夫周二称，俄罗斯没有将欧元外汇储备兑换成其他货币的计划，因俄罗斯认为欧元区状况将好转。
俄罗斯央行的外汇储备位列全球第四，截至今年1月，其外汇储备中42%为欧元，45%为美元，其他为英镑、日圆和加元。
梅德韦杰夫在访问巴黎时表示，他愿意维持欧元占外汇储备的比例，对欧元区找到走出债务危机的出路有信心。
“我们不打算重新配置...尽管（欧元区）存在问题，我们认为情况会好转，”梅德韦杰夫在与法国总理Jean-Marc Ayrault共同出席记者会时说道。
此前欧元区财长和国际货币基金组织同意降低希腊的债务，暂时消除了欧元区主权违约的最大风险。
俄罗斯央行过去曾表示，或增加其他货币，如澳元，以推进外汇储备多样化，这意味着其所持其他资产的相应份额将发生变化。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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