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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 09:20 BJT

〔台湾股市〕跟随周边股市小幅开低,银行与电子类股拖累大盘

路透台北11月28日电---台湾股市周三开盘下跌0.16%,跟随周边股市走势.银行与电子类股疲势拖累大盘.

加权股价指数.TWII开低11.78点至7,418.42.该指数周二上涨0.3%并创下五周收盘高位.

电子类指数.TELI和金融保险类指数.TFNI两大权重板块分别下滑0.4%和0.14%.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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