〔金砖国家〕11月27日股汇市收盘纵览

路透11月28日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月27日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.13%,报996.44点.

中国股市:沪综指收跌1.3%,创逾46个月新低,悲观气氛浓厚个股出现全面杀跌,成交量开始放大.分析人士指出,年底市场对政改及经济面预期比较悲观,料后市大盘仍将下台阶整理.沪综指.SSEC收报1,991.165点,跌26.299点,此前低位为2009年1月23日的1,990.657点.上海A股今日成交390亿元人民币,上日创逾四年来新低331亿元.[.SSCN]

香港股市:连续第二个交易日下滑,逆转午盘涨幅.此前沪综指收在2,000点下方,为近四年来首次,因投资者担心银行资本规定收紧或将拖累放贷.恒生指数.HSI收低0.1%,至21,844点.恒生国企指数.HSCE收跌0.4%.两股指均逆转午盘涨幅.[.HKCN]

中国汇市:人民币兑美元即期CNY=CFXS强势不改再以涨停作收,并刷新历史最高水平,盘中并延续长时间封于涨幅上限位走势,当日中间价连续三日走升并创逾半年新高.境内美元人民币一年期掉期CNY1Y=CFXS 升水报1,545点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3768元.[CNY/CN]

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印度股市:录得逾两个月来最大单日涨幅,因对印度政府推行改革刺激增长,并免遭评级调降的希望上升,让投资者的情绪转向正面.指标BSE指数.BSESN上涨1.65%,或305.07点,报18,842.08点,为11月8日以来的最高收盘位,而且距离年内高位仅有295点之遥.[.BO][ID:nL4N0971P2]

印度汇市:印度卢比结束五日连跌之势,因为托管银行在国内股市大幅上涨之际卖出美元;但石油炼厂为满足月末需求而持续买入美元,限制了卢比的涨幅.卢比/美元INR=D2收于55.45/46,较周一55.73/74的收盘价上涨0.5%.[INR/][ID:nL4N0971TN]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,417.600点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.08%至749.73点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX微涨0.02%至31.0300;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.22%,报40.1530.

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巴西股市:拉美股市下跌.尽管有关希腊债务援救计划的消息传出后,股市早盘录得升幅,但随后投资者的注意力转至围绕美国"财政悬崖"的持续不确定性.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低0.86%.[ID:nL1E8MRD2W]

巴西汇市:拉美货币小幅走软,市场对希腊债务协议是否能缓解该国债务问题存有疑虑,而且美国国会议员重启财政谈判.2230 GMT,巴西雷亚尔/美元BRBY下滑0.12%,报2.0793.[ID:nL1E8MRDCW]

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南非股市:收平,欧洲传来的消息令人鼓舞,以及矿业公司Exxaro(EXXJ.J)大幅上涨对大盘的拉升作用,被国内增长数据疲弱及获利令人失望所抵消.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.15%,报33,580.72点.综合指数.JALSH小涨0.1%,报37,805.80点.盘中这两项指数均曾逼近上周所及纪录高位.[.J][ID:nL5E8MR97Y]

南非汇市:南非兰特/美元走坚,从上周所及三年半低位回升,受助于海外对兰特的买兴.1523GMT,兰特/美元ZAR=D3上涨0.5%,报8.8288.分析师称,兰特/美元可能会触及8.80的技术阻力位,限制其进一步上涨.[ZAR/][ID:nL5E8MR9ZU](完)