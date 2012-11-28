〔金砖国家〕11月27日股汇市收盘纵览

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透11月28日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月27日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.13%,报996.44点.
中国股市:沪综指收跌1.3%,创逾46个月新低,悲观气氛浓厚个股出现全面杀跌,成交量开始放大.分析人士指出,年底市场对政改及经济面预期比较悲观,料后市大盘仍将下台阶整理.沪综指.SSEC收报1,991.165点,跌26.299点,此前低位为2009年1月23日的1,990.657点.上海A股今日成交390亿元人民币,上日创逾四年来新低331亿元.[.SSCN]
香港股市:连续第二个交易日下滑,逆转午盘涨幅.此前沪综指收在2,000点下方,为近四年来首次,因投资者担心银行资本规定收紧或将拖累放贷.恒生指数.HSI收低0.1%,至21,844点.恒生国企指数.HSCE收跌0.4%.两股指均逆转午盘涨幅.[.HKCN]
中国汇市:人民币兑美元即期CNY=CFXS强势不改再以涨停作收,并刷新历史最高水平,盘中并延续长时间封于涨幅上限位走势,当日中间价连续三日走升并创逾半年新高.境内美元人民币一年期掉期CNY1Y=CFXS 升水报1,545点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3768元.[CNY/CN]
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印度股市:录得逾两个月来最大单日涨幅,因对印度政府推行改革刺激增长,并免遭评级调降的希望上升,让投资者的情绪转向正面.指标BSE指数.BSESN上涨1.65%,或305.07点,报18,842.08点,为11月8日以来的最高收盘位,而且距离年内高位仅有295点之遥.[.BO][ID:nL4N0971P2]
印度汇市:印度卢比结束五日连跌之势,因为托管银行在国内股市大幅上涨之际卖出美元;但石油炼厂为满足月末需求而持续买入美元,限制了卢比的涨幅.卢比/美元INR=D2收于55.45/46,较周一55.73/74的收盘价上涨0.5%.[INR/][ID:nL4N0971TN]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,417.600点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.08%至749.73点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX微涨0.02%至31.0300;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.22%,报40.1530.
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巴西股市:拉美股市下跌.尽管有关希腊债务援救计划的消息传出后,股市早盘录得升幅,但随后投资者的注意力转至围绕美国"财政悬崖"的持续不确定性.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低0.86%.[ID:nL1E8MRD2W]
巴西汇市:拉美货币小幅走软,市场对希腊债务协议是否能缓解该国债务问题存有疑虑,而且美国国会议员重启财政谈判.2230 GMT,巴西雷亚尔/美元BRBY下滑0.12%,报2.0793.[ID:nL1E8MRDCW]
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南非股市:收平,欧洲传来的消息令人鼓舞,以及矿业公司Exxaro(EXXJ.J)大幅上涨对大盘的拉升作用,被国内增长数据疲弱及获利令人失望所抵消.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.15%,报33,580.72点.综合指数.JALSH小涨0.1%,报37,805.80点.盘中这两项指数均曾逼近上周所及纪录高位.[.J][ID:nL5E8MR97Y]
南非汇市:南非兰特/美元走坚,从上周所及三年半低位回升,受助于海外对兰特的买兴.1523GMT,兰特/美元ZAR=D3上涨0.5%,报8.8288.分析师称,兰特/美元可能会触及8.80的技术阻力位,限制其进一步上涨.[ZAR/][ID:nL5E8MR9ZU](完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
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