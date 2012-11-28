版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 09:31 BJT

〔标题新闻〕新西兰央行总裁称过去三年该国制造业无疑受到了本币升值的影响

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW9E8MG00I]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐