〔中国新债〕财政部将于下周三续招标发行280亿元固息国债,期限三年

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海11月28日电---中国财政部周三公告称,将于下周三(12月5日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行280亿元人民币固息国债,为今年第17期三年品种续发.
刊登在中国债券信息网的公告显示,本次续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与17期国债相同.从2012年9月13日开始计息,票面利率3.10%.
该续发国债将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.将全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.
该续发债竞争性招标时间为12月5日上午9:30-10:30,12月6日开始续发行,12月10日续发行结束.续发行部分从12月12日起与原发行部分合并上市交易.(完)
参看详情,请点选中国财政部网站(here)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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