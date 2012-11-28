〔中国新债〕财政部将于下周三续招标发行280亿元固息国债,期限三年

路透上海11月28日电---中国财政部周三公告称,将于下周三(12月5日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行280亿元人民币固息国债,为今年第17期三年品种续发.

刊登在中国债券信息网的公告显示,本次续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与17期国债相同.从2012年9月13日开始计息,票面利率3.10%.

该续发国债将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.将全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该续发债竞争性招标时间为12月5日上午9:30-10:30,12月6日开始续发行,12月10日续发行结束.续发行部分从12月12日起与原发行部分合并上市交易.(完)

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