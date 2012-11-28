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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 09:36 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元在数周高位附近徘徊,市场交投谨慎

路透惠灵顿/悉尼11月28日电---澳元和新西兰元兑美元周三均在数周高位附近徘徊,投资者等待希腊债务计划的更多细节和美国预算谈判的进展.

澳元/美元AUD=D4持稳于1.0443美元,在周二所及两个月高位1.0491美元附近,而且距离9月高位1.0625美元不远.

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