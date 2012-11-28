微软高管称Windows 8许可首月销量达4,000万份

(本文由路透中文网编译)

路透西雅图11月27日电(记者 Bill Rigby)---微软Windows业务财务和营销负责人塔米·瑞勒(Tami Reller)表示，Windows 8在其发布后的第一个月内共售出4,000万份许可，高于三年前Windows 7的销售速度。

对于这款触摸友好的操作系统而言，该销售数据代表着稳健但并不惊艳的开始。

瑞勒没有作精确比较，但4,000万份许可的销量表现似乎优于Windows 7发布伊始的情况。2009年底，Windows 7发布后前十周的销量为超过6,000万份。Windows 8于10月26日发布。

瑞勒在出席瑞士信贷举办的投资者会议上称：“Windows 8的升级势头强于Windows 7。”升级到Windows 8需要40美元，购买完整新系统需要70美元，而购买一台新的预装此系统的PC机需要数百美元。

4,000万份许可的销量并不意味着有4,000万用户已经在使用Windows 8操作系统，其中很多是直接卖给PC制造商，而PC制造商则向企业出售大量电脑，当前使用Windows 8的企业还很少。

根据科技研究公司StatCounter的说法，在全世界约15亿台PC机中，仅有1%的机器运行Windows 8系统。（完）