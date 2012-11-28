微软高管称Windows 8许可首月销量达4,000万份

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译)
路透西雅图11月27日电(记者 Bill Rigby)---微软Windows业务财务和营销负责人塔米·瑞勒(Tami Reller)表示，Windows 8在其发布后的第一个月内共售出4,000万份许可，高于三年前Windows 7的销售速度。
对于这款触摸友好的操作系统而言，该销售数据代表着稳健但并不惊艳的开始。
瑞勒没有作精确比较，但4,000万份许可的销量表现似乎优于Windows 7发布伊始的情况。2009年底，Windows 7发布后前十周的销量为超过6,000万份。Windows 8于10月26日发布。
瑞勒在出席瑞士信贷举办的投资者会议上称：“Windows 8的升级势头强于Windows 7。”升级到Windows 8需要40美元，购买完整新系统需要70美元，而购买一台新的预装此系统的PC机需要数百美元。
4,000万份许可的销量并不意味着有4,000万用户已经在使用Windows 8操作系统，其中很多是直接卖给PC制造商，而PC制造商则向企业出售大量电脑，当前使用Windows 8的企业还很少。
根据科技研究公司StatCounter的说法，在全世界约15亿台PC机中，仅有1%的机器运行Windows 8系统。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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