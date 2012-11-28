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货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 10:29 BJT

〔美国经济〕FED关注就业和通胀的双重职责利于美国--芝加哥FED总裁

路透多伦多11月27日电---美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二称:

* 美联储关注就业和通胀的双重职责符合美国国情,应允许央行对通胀先发制人

* 将长期坚持2%的通胀目标,不会像1970年代那样出现通胀失控.(完)

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