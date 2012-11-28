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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 09:48 BJT

〔金属期市〕伦铜下滑,因美国财政悬崖忧虑重现

路透新加坡11月28日电---伦铜周三下滑,从上日触及的三周高点回落,因对于美国财政悬崖的忧虑重新浮现,尽管中国经济复苏迹象支撑价格.

0104GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下滑0.29%,报每吨7,783.75美元.

国际贷款人就希腊债务问题达成协议后,期铜周二触及11月2日来的高点,今年上涨逾2%.

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