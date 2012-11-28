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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 09:52 BJT

《汇市简讯》欧元/美元下跌,受欧元/日圆卖盘打压

0137GMT * 欧元/美元跌破1.2930,受欧元/日圆卖盘打压 * 支撑位为55日移动均线切入位1.2918及昨日低点1.2915 * 若跌破1.2910,将下看1.2661/1.3010这波走势的38.2%费波纳奇回档技术位1.2875.(完) --编译 王翔琼; 审校 张涛

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