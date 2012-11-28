〔OECD报告〕调降全球经济增长预估,指欧债危机是最大威胁

* OECD预计2012年全球经济增长2.9%,低于前次预估的3.4%

* 欧元区经济面临两年萎缩

* OECD敦促各央行准备好在必要时采取更多宽松措施

路透巴黎11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二调降全球经济增长预估,并称欧债危机是全球经济的最大威胁.

基于这种严峻的经济展望,OECD呼吁,如果政府不能找到解决债务危机的可靠办法,各央行要准备采取更多的非常规货币宽松措施.

OECD在半年度经济展望中预测,全球经济今年将增长2.9%,2013年料增长3.4%,均远低于5月预估的增长3.4%和4.2%.

欧元区经济面临两年萎缩.如果国会议员未能就减支增税问题达成协议,美国将有可能陷入衰退.

OECD预测,如果预算谈判僵局得到化解,美国经济明年将增长2.0%,低于5月报告预测的增长2.6%.

"美国财政悬崖是非常重大的隐忧,但最大的下行风险仍是欧元区,"OECD首席经济学家帕多安在访谈中对路透表示.

"这不仅是因为衰退,而且是因为主权债、银行业状况与退出风险之间的不同的负面政策(反馈)循环仍然存在.因此整体而言欧元区仍处于脆弱状态."

OECD下调了对欧元区经济的预估,认为今年欧元区将萎缩0.4%,明年将萎缩0.1%,到2014年才有望重返增长,增速料为1.3%.

OECD警告称,如果这场债务危机得不到控制,欧洲货币联盟内部迥异的财政状况可能导致其分裂.

"面临着分裂压力的欧元区处境危险,"帕多安在这份展望的前言中写道,敦促政治人物打破在建立单一银行业监管机构上面的僵局.

考虑到全球经济前景的疲弱态势,OECD警告各国政府不要过于热衷于削减支出,并建议德国和中国为刺激增长而暂时采取刺激性支出举措.

**央行支持**

帕多安称,由于很多主要经济体处境依然艰难,目前央行撤回超宽松货币政策的时机还不成熟.

帕多安告诉路透:"他们应该做好准备,如果情况恶化,能够马上采取更多措施."

他指出欧洲央行还有进一步调降指标利率25个基点的空间.目前该利率处于0.75%的纪录低点.

OECD称,欧洲央行还应该考虑设立负的存款利率,向市场传递有关其长期利率意图的强烈信号.

德国央行一直公开反对欧洲央行进一步采取额外措施,部分原因是担心推高通胀.

"我们认为,短期内,对过多流动性可能助燃通胀的担忧是杞人忧天."帕多安称.

他补充道,目前不仅所有通胀预期指标都较低,还存在主要经济体闲置产能被分析师低估,从而导致通胀压力被高估的风险.

OECD称,美联储货币宽松举措是适宜的,不过其呼吁美联储在经济状况恶化时采取更多举措.

OECD特别指出,美联储可能需要进一步购买公债和资产支持证券,同时或许也需要考虑购买其它类型资产.

OECD敦促日本央行不要只是维持零利率政策,还要加速购买资产.

其并称,就英国经济前景而言,该国央行利率适宜.此外中国还有放宽货币政策的空间.(完)