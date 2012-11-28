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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 09:45 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国重汽集团20亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),北京银行和工行主承
  杭州工业资产经营投资集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承
  中油金鸿天然气输送有限公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),民生银行主承
  天津市自来水集团有限公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),浙商银行主承
  江苏沙钢集团23亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),工行和浦发银行主承
  山东魏桥创业集团公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承  
  中国轻工集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),建行主承
  广东中旅集团3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),国开行主承
  山东鲁泰煤业有限公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),平安银行主承
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  二、新债上市:   

  国家开发银行[CHDB.UL]60亿元三年期固息债120246,票面利率3.8663%
  国开行60亿元五年期固息债120247,票面利率4.0924%
  国开行60亿元七年期固息债120248,票面利率4.2614%
  国开行60亿元10年期固息债120249,票面利率4.39%
  芜湖新马投资8亿元七年期固息债1280392,票面利率7.18%
  张家港经济开发区实业总公司10亿元七年期固息债1280396,票面利率6.98%
  国家电网50亿元七年期固息债1280399,票面利率4.80%
  国家电网50亿元10年期固息债1280400,票面利率5.00%
  启东国有资产投资控股公司15亿元10年期固息债1280402,票面利率7.30%
  成都高新投资集团7亿元七年期固息债1280403,票面利率6.28%
  河南铁路投资公司28亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280405,票面利率6.38%
  潍坊东兴建设发展公司13亿元七年期固息债1280407,票面利率6.88%
  河南天冠集团3亿元一年期短融041259075,票面利率5.22%
  福建漳龙实业5亿元一年期短融041260085,票面利率5.07%
  明星电缆(603333.SS)3亿元一年期短融041270008,票面利率6.50%
  中国证券金融公司30亿元三个月期短融071205001,票面利率4.15%
  浙江凯喜雅国际股份2.3亿元一年期短融041268003,票面利率6.45%
  南通综艺投资7.5亿元三年期中票1282502,票面利率6.63%
  上海嘉定自来水公司3亿元三年期中票1282499,票面利率6.13%
  浙江交通投资集团24亿元10年期中票1282503,票面利率5.29%
  同方股份(600100.SS)7亿元三年期中票1282500,票面利率5.09%
  国家电网200亿元五年期中票1282501,票面利率4.74%
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  三、缴款: 

  黔西南州宏升资本营运公司14亿元七年期固息债1280408,票面利率6.99%
  南京城投23亿元六年期固息债1280409,票面利率5.68%
  重庆出版集团4亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280412,票面利率6.18%
  广元市投资控股集团8亿元七年期固息债1280413,票面利率7.25%
  重庆化医控股集团10亿元一年期短融
  电信科学技术研究院8亿元一年期短融
  淮南矿业集团18亿元一年期短融
  四川省铁路产业投资集团20亿元五年期中票
  上海临港经济发展集团10亿元五年期中票
  江阴兴澄特种钢铁公司2亿元五年期中票
  中国城市建设控股集团10亿元五年期中票
  广州凯得控股公司16亿元五年期中票
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  四、还本付息:

  铁道部90亿元七年期固息债078076付息,票面利率5.38%
  铁道部260亿元10年期固息债078077付息,票面利率5.60%
  铁道部100亿元15年期固息债078078付息,票面利率5.75%
  浙商银行32.5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1120010付息,票面利率6.50%
  深圳市11亿元三年期固息地方债1164001付息,票面利率3.03%
  深圳市11亿元五年期固息地方债1164002付息,票面利率3.25%
  中石油集团100亿元三年期中票1182351付息,票面利率4.82%
  兖矿集团10亿元五年期中票1182352付息,票面利率5.21%
  苏嘉杭高速公路公司5亿元三年期中票1182353付息,票面利率6.70%
  中国节能环保集团12亿元五年期中票1182354付息,票面利率5.21%
  福建交通运输集团4亿元五年期中票1182355付息,票面利率6.74%
  马钢股份(600808.SS)(0323.HK)28亿元三年期中票1182356付息,票面利率5.73%
  内蒙古鄂尔多斯羊绒集团17亿元五年期中票1182357付息,票面利率6.99%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国证监会近日批准郑州商品交易所开展玻璃期货交易.而证监会副主席姜洋周二公开
表示,国债期货上市准备工作已基本就绪,焦煤、油菜籽、菜籽粕期货已报国务院待批.
[ID:nSB2118081]
  --中国证券公司的业务创新已经驶入快车道.中国证券业协会会长陈共炎日前表示,今年5
月举行的证券公司创新发展研讨会提出的证券行业创新11项措施在今年年底前必须完成,最
近制度建设还会加速;明年证券公司创新发展可能会有新举措、新安排.[ID:nSB2118159]
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 刘昕/边竞; 审校 康熙泽

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