《中国债券市场每日交易备忘》--11月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国重汽集团20亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),北京银行和工行主承 杭州工业资产经营投资集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 中油金鸿天然气输送有限公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),民生银行主承 天津市自来水集团有限公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),浙商银行主承 江苏沙钢集团23亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),工行和浦发银行主承 山东魏桥创业集团公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 中国轻工集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),建行主承 广东中旅集团3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),国开行主承 山东鲁泰煤业有限公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),平安银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 国家开发银行[CHDB.UL]60亿元三年期固息债120246,票面利率3.8663% 国开行60亿元五年期固息债120247,票面利率4.0924% 国开行60亿元七年期固息债120248,票面利率4.2614% 国开行60亿元10年期固息债120249,票面利率4.39% 芜湖新马投资8亿元七年期固息债1280392,票面利率7.18% 张家港经济开发区实业总公司10亿元七年期固息债1280396,票面利率6.98% 国家电网50亿元七年期固息债1280399,票面利率4.80% 国家电网50亿元10年期固息债1280400,票面利率5.00% 启东国有资产投资控股公司15亿元10年期固息债1280402,票面利率7.30% 成都高新投资集团7亿元七年期固息债1280403,票面利率6.28% 河南铁路投资公司28亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280405,票面利率6.38% 潍坊东兴建设发展公司13亿元七年期固息债1280407,票面利率6.88% 河南天冠集团3亿元一年期短融041259075,票面利率5.22% 福建漳龙实业5亿元一年期短融041260085,票面利率5.07% 明星电缆(603333.SS)3亿元一年期短融041270008,票面利率6.50% 中国证券金融公司30亿元三个月期短融071205001,票面利率4.15% 浙江凯喜雅国际股份2.3亿元一年期短融041268003,票面利率6.45% 南通综艺投资7.5亿元三年期中票1282502,票面利率6.63% 上海嘉定自来水公司3亿元三年期中票1282499,票面利率6.13% 浙江交通投资集团24亿元10年期中票1282503,票面利率5.29% 同方股份(600100.SS)7亿元三年期中票1282500,票面利率5.09% 国家电网200亿元五年期中票1282501,票面利率4.74% ============================================================================== 三、缴款: 黔西南州宏升资本营运公司14亿元七年期固息债1280408,票面利率6.99% 南京城投23亿元六年期固息债1280409,票面利率5.68% 重庆出版集团4亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280412,票面利率6.18% 广元市投资控股集团8亿元七年期固息债1280413,票面利率7.25% 重庆化医控股集团10亿元一年期短融 电信科学技术研究院8亿元一年期短融 淮南矿业集团18亿元一年期短融 四川省铁路产业投资集团20亿元五年期中票 上海临港经济发展集团10亿元五年期中票 江阴兴澄特种钢铁公司2亿元五年期中票 中国城市建设控股集团10亿元五年期中票 广州凯得控股公司16亿元五年期中票 =============================================================================== 四、还本付息: 铁道部90亿元七年期固息债078076付息,票面利率5.38% 铁道部260亿元10年期固息债078077付息,票面利率5.60% 铁道部100亿元15年期固息债078078付息,票面利率5.75% 浙商银行32.5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1120010付息,票面利率6.50% 深圳市11亿元三年期固息地方债1164001付息,票面利率3.03% 深圳市11亿元五年期固息地方债1164002付息,票面利率3.25% 中石油集团100亿元三年期中票1182351付息,票面利率4.82% 兖矿集团10亿元五年期中票1182352付息,票面利率5.21% 苏嘉杭高速公路公司5亿元三年期中票1182353付息,票面利率6.70% 中国节能环保集团12亿元五年期中票1182354付息,票面利率5.21% 福建交通运输集团4亿元五年期中票1182355付息,票面利率6.74% 马钢股份(600808.SS)(0323.HK)28亿元三年期中票1182356付息,票面利率5.73% 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团17亿元五年期中票1182357付息,票面利率6.99% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证监会近日批准郑州商品交易所开展玻璃期货交易.而证监会副主席姜洋周二公开 表示,国债期货上市准备工作已基本就绪,焦煤、油菜籽、菜籽粕期货已报国务院待批. [ID:nSB2118081] --中国证券公司的业务创新已经驶入快车道.中国证券业协会会长陈共炎日前表示,今年5 月举行的证券公司创新发展研讨会提出的证券行业创新11项措施在今年年底前必须完成,最 近制度建设还会加速;明年证券公司创新发展可能会有新举措、新安排.[ID:nSB2118159] ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 刘昕/边竞; 审校 康熙泽
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。