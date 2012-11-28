《中国债券市场每日交易备忘》--11月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国重汽集团20亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),北京银行和工行主承 杭州工业资产经营投资集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 中油金鸿天然气输送有限公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),民生银行主承 天津市自来水集团有限公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),浙商银行主承 江苏沙钢集团23亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),工行和浦发银行主承 山东魏桥创业集团公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 中国轻工集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),建行主承 广东中旅集团3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),国开行主承 山东鲁泰煤业有限公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),平安银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 国家开发银行[CHDB.UL]60亿元三年期固息债120246,票面利率3.8663% 国开行60亿元五年期固息债120247,票面利率4.0924% 国开行60亿元七年期固息债120248,票面利率4.2614% 国开行60亿元10年期固息债120249,票面利率4.39% 芜湖新马投资8亿元七年期固息债1280392,票面利率7.18% 张家港经济开发区实业总公司10亿元七年期固息债1280396,票面利率6.98% 国家电网50亿元七年期固息债1280399,票面利率4.80% 国家电网50亿元10年期固息债1280400,票面利率5.00% 启东国有资产投资控股公司15亿元10年期固息债1280402,票面利率7.30% 成都高新投资集团7亿元七年期固息债1280403,票面利率6.28% 河南铁路投资公司28亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280405,票面利率6.38% 潍坊东兴建设发展公司13亿元七年期固息债1280407,票面利率6.88% 河南天冠集团3亿元一年期短融041259075,票面利率5.22% 福建漳龙实业5亿元一年期短融041260085,票面利率5.07% 明星电缆( 603333.SS )3亿元一年期短融041270008,票面利率6.50% 中国证券金融公司30亿元三个月期短融071205001,票面利率4.15% 浙江凯喜雅国际股份2.3亿元一年期短融041268003,票面利率6.45% 南通综艺投资7.5亿元三年期中票1282502,票面利率6.63% 上海嘉定自来水公司3亿元三年期中票1282499,票面利率6.13% 浙江交通投资集团24亿元10年期中票1282503,票面利率5.29% 同方股份( 600100.SS )7亿元三年期中票1282500,票面利率5.09% 国家电网200亿元五年期中票1282501,票面利率4.74% ============================================================================== 三、缴款: 黔西南州宏升资本营运公司14亿元七年期固息债1280408,票面利率6.99% 南京城投23亿元六年期固息债1280409,票面利率5.68% 重庆出版集团4亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280412,票面利率6.18% 广元市投资控股集团8亿元七年期固息债1280413,票面利率7.25% 重庆化医控股集团10亿元一年期短融 电信科学技术研究院8亿元一年期短融 淮南矿业集团18亿元一年期短融 四川省铁路产业投资集团20亿元五年期中票 上海临港经济发展集团10亿元五年期中票 江阴兴澄特种钢铁公司2亿元五年期中票 中国城市建设控股集团10亿元五年期中票 广州凯得控股公司16亿元五年期中票 =============================================================================== 四、还本付息: 铁道部90亿元七年期固息债078076付息,票面利率5.38% 铁道部260亿元10年期固息债078077付息,票面利率5.60% 铁道部100亿元15年期固息债078078付息,票面利率5.75% 浙商银行32.5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1120010付息,票面利率6.50% 深圳市11亿元三年期固息地方债1164001付息,票面利率3.03% 深圳市11亿元五年期固息地方债1164002付息,票面利率3.25% 中石油集团100亿元三年期中票1182351付息,票面利率4.82% 兖矿集团10亿元五年期中票1182352付息,票面利率5.21% 苏嘉杭高速公路公司5亿元三年期中票1182353付息,票面利率6.70% 中国节能环保集团12亿元五年期中票1182354付息,票面利率5.21% 福建交通运输集团4亿元五年期中票1182355付息,票面利率6.74% 马钢股份( 600808.SS )( 0323.HK )28亿元三年期中票1182356付息,票面利率5.73% 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团17亿元五年期中票1182357付息,票面利率6.99% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证监会近日批准郑州商品交易所开展玻璃期货交易.而证监会副主席姜洋周二公开 表示,国债期货上市准备工作已基本就绪,焦煤、油菜籽、菜籽粕期货已报国务院待批. [ID:nSB2118081] --中国证券公司的业务创新已经驶入快车道.中国证券业协会会长陈共炎日前表示,今年5 月举行的证券公司创新发展研讨会提出的证券行业创新11项措施在今年年底前必须完成,最 近制度建设还会加速;明年证券公司创新发展可能会有新举措、新安排.[ID:nSB2118159] ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 刘昕/边竞; 审校 康熙泽