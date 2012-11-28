〔阿根廷评等〕惠誉将阿根廷主权债信评级下调五个级距至CC,接近违约

路透纽约11月27日电---评级机构惠誉周二将阿根廷主权债信评级从B下调五个级距至CC,反映出该机构认为阿根廷存在违约"可能".此前一名美国法官裁定阿根廷需偿还当年拒绝参与债务重组的债权人的债务.

惠誉表示,美国地区法院法官Thomas Griesa的命令导致"阿根廷根据纽约法律发行的重组后债券无法按时还本付息的可能性升高".此前Thomas Griesa下令阿根廷在偿还参与前两次债务重组的债权人的同时,也必须偿还当年拒绝参与重组的债权人的债务.

因担心阿根廷拒不执行自己的裁定,Griesa要求该国在12月15日以前向一个美国第三方账户中存入13.3亿美元,以确保在阿根廷翻案失败的情况下资金能够到位.

惠誉将阿根廷债信评级展望置于负面,当前评级距离彻底违约仅差两步.

惠誉强调,阿根廷2005年颁布的法令规定,"在未获国会批准前,不得与拒绝重组的债权人重新进行债券互换,或以任何形式重新进行清算",这可能构成该国不按上述裁决偿还债务的理由.

"美国法院判决影响如何尚不确定,这可能进一步削弱信心、加剧该国政治和社会紧张局势,并削弱经济成长前景,"惠誉在声明中表示.

惠誉还特别对阿根廷政府增加对经济干预、行政权力集中表示担忧,称其会"削弱政策可预见性,导致阿根廷政治环境紧张且分化".

标普给阿根廷的债信评级为B-,展望为负面.美国穆迪投资服务公司(Moody's)的阿根廷评级则为B3投机级,展望同样是负面.(完)