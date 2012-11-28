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货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 10:24 BJT

〔菲律宾经济〕第三季GDP较上年增长7.1%,高于预估

路透马尼拉11月28日电---菲律宾周三表示:

* 第三季国内生产总值(GDP)较上年同期增长7.1%(路透预估为增长5.4%)

* 第三季经季节调整GDP较第二季增长1.3%(路透预估为增长0.35%)

* 第二季经季节调整的GDP增幅上修至1.2%,前值为增长0.2%.(完)

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