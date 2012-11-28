〔OECD报告〕欧元区应降低减支力度,同时须坚持改革

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透布鲁塞尔11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二表示,欧元区应当降低大减政府支出的力度,同时须坚持改革路线.加入呼吁软化减支措施以免遏制经济成长的阵营.
削减预算是欧元区克服债务危机战略的核心措施,但自从今年欧元区经济重陷衰退以来,决策者开始质疑积极减赤这一做法.
欧洲失业率创纪录高位,本月爆发多起罢工.OECD在报告中指出,几乎所有欧元区国家同时削减支出,已导致危机恶化.
OECD现在呼吁那些有能力的国家,比如德国,准备好增加支出,以扶持经济增长.
"我们认识到,经济放缓的原因之一是财政紧缩,"OECD首席经济学家长帕多安(Pier Carlo Padoan)对路透表示.
"如果情况进一步恶化,财政尚有余地的国家应该善用这些空间,看能否增加一些刺激措施,或在必要时再伺机进一步放宽政策",他说,并指出欧元区的德国可以这样做,遥远的中国也可以.
南欧国家目前纷纷削减公共部门薪资,以及医院和学校方面的支出.比利时和法国亦面临控制赤字的压力.那导致对德国商品的需求下降,并损及欧元区企业信心.
国际货币基金组织(IMF)上个月也承认,积极紧缩财政带来的破坏程度可能比最初预想的还要高两倍多.
IMF因此改变对欧元区的政策建议,目前反对强迫希腊等高负债国家过快地削减赤字.
欧盟执委会也软化了立场,给予西班牙和葡萄牙更多时间实现欧盟制定的财政目标.欧元区财长本月将希腊实现财政目标的时间宽限了两年,调后至2016年.
**"争取时间"**
鉴于政策的这种明显转变,OECD表示,欧元区应该更加明确自己的战略,否则容易让投资者觉得降低减支力度的国家脱离正轨.
"如果达成欧元区需要略微放缓财政整顿步伐的共识,我们建议将此作为集体决定来对外公布和拍板."帕多安说.
欧盟执委会预期,欧元区2013年经济增长率将只有0.1%,而OECD预计欧元区经济来年将再度萎缩,部分原因是政府减支.该组织在报告中称,"正在进行的财政整顿将抑制经济活动."
不过,OECD表示,各项经济改革仍然很关键,比如修改死板的劳动法,赢回出口份额,和提高公共养老金的可持续性.
OECD补充表示,欧洲央行推出针对高负债欧元区国家的新购债计划,安抚了金融市场,这不应成为松懈的理由.
"欧洲争取到了机会窗口,"帕多安提到欧洲央行购债计划时称."但这只是权宜之计."他并呼吁欧元区领导人落实建立银行业联盟的计划.(完)
--编译 白云;审校 张涛
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