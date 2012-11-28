〔投行观点〕中国明年GDP增速料温和复苏至8%,宏观政策不会大变--苏皇

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京11月28日电---苏格兰皇家银行最新研究报告称,预计未来六个月中国国内生产总值(GDP)增长有望持续改善,但不会大幅反弹,2013年GDP增速将温和复苏至8%.
该行首席中国经济学家高路易在报告中并称,预计明年全国人民代表大会之后,中国的宏观经济政策立场不会有重大转变.最近令人鼓舞的活动数据使未来放松货币政策变得不太可能.
财政政策方面,报告认为除了加速审批基建项目,预计明年全国人民代表大会批准的2013年预算将包括一些推动消费和支持中小企业的措施.
"我们认为最大的风险仍是与金融动荡相结合的更大范围的全球衰退,主要的国内风险可能是企业投资疲软."而在此情况下,该行预计宏观政策的反应将更为有力,并会进一步放宽货币政策,同时或有更多基建投资,并降低保持人民币坚挺的意愿.
人民币汇率方面,报告预计政府在未来数月将维持人民币对美元的大体稳定,若2013年全球经济前景有所好转,人民币在中期将可能会更加坚挺.此外为了实现向独立货币政策转化的这一长期目标,中国央行将允许更多(汇率)波动.
通胀方面,该行认为通胀将会温和回升,但明年的通胀不会大幅上升,因持续低迷的世界经济前景,以及全球和中国许多制造行业的产能闲置无疑将会抑制价格压力.
经济增长细节方面,报告称2013年间中国出口增长将面临全球增长前景受抑制的阻力,尤以欧盟为主;几个重要行业产能空置仍有待恢复,令企业盈利难见大幅回升,这可能部分抵消基建支出强劲增长和房地产市场的热情;未来几个季度消费增长则将比较温和.
该行并称,中国2012年四季度经季节性因素调整后折合为年率的GDP季度环比增长可能将达9%,从而使当季GDP同比增长率维持在7.4%,全年增长约7.6%.
中国今年三季度GDP同比增长7.4%,连续第七个季度放缓,并创三年半新低.不过前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高于政府年初设定的全年增长目标7.5%.[ID:nSB2053367](完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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