奥巴马签署法案保护美国航空公司免缴欧盟碳排放税

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Valerie Volcovici
路透华盛顿11月27日电---美国总统奥巴马周二签署法案，支持进出欧洲的美国航班免缴碳排放税。欧盟近期决定将碳排放税的征收推迟一年。
该法案也是国会休会结束后首个在众院进行讨论的法案，9月曾在参院被一致通过。
有了这项法案，如果美国运输部长认为必要，可保护美国航空企业免受欧洲碳排放交易体系(ETS)的影响。
一些律师表示，该法案非比寻常，因它将阻止美国企业遵守另一个国家的法律。
白宫发言人克拉克·史蒂文斯表示："奥巴马政府坚决致力于减少国内外民航产生的有害碳污染，但正如我们在很多场合所说，将欧盟ETS应用到非欧盟国家的航空企业上是实现上述目标的一种错误方式。"
他表示，奥巴马政府愿意在国际民航组织(ICAO)的框架下推动碳减排问题取得进展。
美国航空业主要的游说组织——美国航空协会(Airlines for America)赞扬奥巴马此举，并表示该组织也支持通过ICAO解决碳排放问题。该组织估计，若遵守欧盟法律，美国航空企业将于当前至2020年共付出31亿美元的额外成本。(完)
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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