奥巴马签署法案保护美国航空公司免缴欧盟碳排放税

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Valerie Volcovici

路透华盛顿11月27日电---美国总统奥巴马周二签署法案，支持进出欧洲的美国航班免缴碳排放税。欧盟近期决定将碳排放税的征收推迟一年。

该法案也是国会休会结束后首个在众院进行讨论的法案，9月曾在参院被一致通过。

有了这项法案，如果美国运输部长认为必要，可保护美国航空企业免受欧洲碳排放交易体系(ETS)的影响。

一些律师表示，该法案非比寻常，因它将阻止美国企业遵守另一个国家的法律。

白宫发言人克拉克·史蒂文斯表示："奥巴马政府坚决致力于减少国内外民航产生的有害碳污染，但正如我们在很多场合所说，将欧盟ETS应用到非欧盟国家的航空企业上是实现上述目标的一种错误方式。"

他表示，奥巴马政府愿意在国际民航组织(ICAO)的框架下推动碳减排问题取得进展。

美国航空业主要的游说组织——美国航空协会(Airlines for America)赞扬奥巴马此举，并表示该组织也支持通过ICAO解决碳排放问题。该组织估计，若遵守欧盟法律，美国航空企业将于当前至2020年共付出31亿美元的额外成本。(完)