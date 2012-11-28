〔欧洲政经〕德国等欧元区三国议会将必须就希腊减债协议进行投票

路透巴黎11月27日电---一项路透调查显示,欧元区17国中将有三国议会不得不就希腊债务削减协议进行投票.

德国下议院本周将就该问题进行辩论,周五投票表决.

协议料将获得批准,因为主要反对党社会民主党和绿党支持援助希腊,且总理梅克尔所在的中右翼联合政府中的多数成员也持相同观点.不过,一些保守派后座议员对将来债务遭减计的可能性表达了担忧.

荷兰议会也必须批准该协议.鉴于拥护欧盟的新联合政府支持援助希腊,预计通过不会有问题.

芬兰议员之前曾为支持抒困设定严格条件,要求希腊为贷款提供担保品.该国议会大委员会(Grand Committee)甚至事先给予财长Jutta Urpilainen一份谈判指令,她在协议达成前就附加条件还咨询了该委员会.

法国议会也将需要批准协议,但其将在对2013年预算案或2012年追加预算进行投票时进行,总统奥郎德所在的社会党在国民议会中占据绝对多数.

其他欧元区国家则不需要议会投票表决.(完)