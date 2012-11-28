〔OECD报告〕西班牙若推行更多撙节措施,情况只会更糟

路透巴黎11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二表示,因为经济持续衰退,西班牙将无法实现到2014年的预算赤字削减目标,而且进一步的撙节措施只会让问题恶化.

OECD预计,今明两年西班牙经济将分别萎缩1.3%和1.4%,受累于欧元区经济衰退以及该国已实施的减支增税举措.

OECD对明年的预估与民间分析师看法一致,且较西班牙政府预估的0.5%萎缩幅度高出将近两倍.

西班牙计划到2014年共缩减开支逾600亿欧元(780亿美元),使投资者相信该国财政正变得可控.

作为欧元区第四大经济体,西班牙一直未能摆脱该地区主权债务危机的困扰.

OECD预计,今年西班牙赤字与国内生产总值(GDP)之比将为8.1%,较去年的9.4%有所下降,但仍无法实现6.3%的目标.明年这一比率预计为6.3%,亦达不到4.5%的目标.

预计到2014年西班牙经济可摆脱衰退,但也仅成长0.5%.2013年失业率料从今年的25%升至26.9%,2014年料为26.8%.

OECD敦促西班牙政府继续推进改革以增强经济竞争力,并完成银行业的重组.(完)