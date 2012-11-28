〔OECD报告〕西班牙若推行更多撙节措施,情况只会更糟

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透巴黎11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二表示,因为经济持续衰退,西班牙将无法实现到2014年的预算赤字削减目标,而且进一步的撙节措施只会让问题恶化.
OECD预计,今明两年西班牙经济将分别萎缩1.3%和1.4%,受累于欧元区经济衰退以及该国已实施的减支增税举措.
OECD对明年的预估与民间分析师看法一致,且较西班牙政府预估的0.5%萎缩幅度高出将近两倍.
西班牙计划到2014年共缩减开支逾600亿欧元(780亿美元),使投资者相信该国财政正变得可控.
作为欧元区第四大经济体,西班牙一直未能摆脱该地区主权债务危机的困扰.
OECD预计,今年西班牙赤字与国内生产总值(GDP)之比将为8.1%,较去年的9.4%有所下降,但仍无法实现6.3%的目标.明年这一比率预计为6.3%,亦达不到4.5%的目标.
预计到2014年西班牙经济可摆脱衰退,但也仅成长0.5%.2013年失业率料从今年的25%升至26.9%,2014年料为26.8%.
OECD敦促西班牙政府继续推进改革以增强经济竞争力,并完成银行业的重组.(完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
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