〔OECD报告〕韩国经济缓步复苏,家庭去杠杆化为其风险

路透巴黎11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)在周二的报告中表示,韩国经济在9月当季可能触底,但复苏的速度可能会比原先所想的慢上许多.

OECD在报告中称,韩国经济成长在明年料将加速至3.1%,今年则将从2011年的3.6%放慢至2.2%.

该最新预测较5月预估值整整少了一个百分点,突显出欧债危机久拖对全球贸易的冲击要比预期的还要严重.

OECD表示,韩国出口导向的经济将受惠于近几年与美国和欧盟建立的自由贸易协定,但家庭方面的去杠杆化是一个风险.

其并称,"然由于家庭债务水准偏高,民间消费面临挑战."2011年该债务相当于可支配收入的164%,在OECD中是最高国家之一.

OECD并未对韩国利率政策提供建议,但其预测长期市场利率将持续逐步上扬.(完)