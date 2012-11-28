〔OECD报告〕韩国经济缓步复苏,家庭去杠杆化为其风险

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透巴黎11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)在周二的报告中表示,韩国经济在9月当季可能触底,但复苏的速度可能会比原先所想的慢上许多.
OECD在报告中称,韩国经济成长在明年料将加速至3.1%,今年则将从2011年的3.6%放慢至2.2%.
该最新预测较5月预估值整整少了一个百分点,突显出欧债危机久拖对全球贸易的冲击要比预期的还要严重.
OECD表示,韩国出口导向的经济将受惠于近几年与美国和欧盟建立的自由贸易协定,但家庭方面的去杠杆化是一个风险.
其并称,"然由于家庭债务水准偏高,民间消费面临挑战."2011年该债务相当于可支配收入的164%,在OECD中是最高国家之一.
OECD并未对韩国利率政策提供建议,但其预测长期市场利率将持续逐步上扬.(完)
--编译 戴素萍;审校 田建华
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。