〔OECD报告〕瑞士经济料将于明年下半年回暖

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透巴黎11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二发布报告称,瑞士经济料将在2013年下半年复苏,但该国央行目前应维持利率不变.
OECD报告称,瑞士经济增长因出口疲软而放缓,不过内需依然强劲,在瑞郎汇率持坚的情况下应该仍能带动经济复苏.
"经济增长料将在2013年下半年再度加速,因民间消费与投资升温."OECD称,"在这段预估期间内,政策利率应保持不变,以适应经济持续存在闲置产能和通胀很低的情况."
瑞士经济第二季意外萎缩,但OECD预计今年全年仍将增长0.8%,明年料加速至1.1%,不及5月预估的增长1.9%.
OECD还再次呼吁瑞银集团UBSN.VX与瑞士信贷CSGN.VX增强资本基础.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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