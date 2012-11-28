〔OECD报告〕瑞士经济料将于明年下半年回暖

路透巴黎11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二发布报告称,瑞士经济料将在2013年下半年复苏,但该国央行目前应维持利率不变.

OECD报告称,瑞士经济增长因出口疲软而放缓,不过内需依然强劲,在瑞郎汇率持坚的情况下应该仍能带动经济复苏.

"经济增长料将在2013年下半年再度加速,因民间消费与投资升温."OECD称,"在这段预估期间内,政策利率应保持不变,以适应经济持续存在闲置产能和通胀很低的情况."

瑞士经济第二季意外萎缩,但OECD预计今年全年仍将增长0.8%,明年料加速至1.1%,不及5月预估的增长1.9%.

OECD还再次呼吁瑞银集团UBSN.VX与瑞士信贷CSGN.VX增强资本基础.(完)