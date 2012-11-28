〔企业并购〕加拿大仍在评估中海油收购案,或同时公布外资投资新准则

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透渥太华11月27日电---随着截止日期日益临近,加拿大仍在考虑两项外资对国内能源企业的收购提议.这两项并购案受到各方热议,但加拿大工业部长周二仍未提供政府将何时、或者如何宣布决议的线索.
加国政府表示将大约在宣布裁决的同时,也公布新的外资投资指导政策.这两宗收购案分别是中国的中海油(0883.HK)洽购NexenNXY.TONXY.N,以及马来西亚国家石油公司(Petronas)[PETR.UL]欲并购Progress Energy Resources(PRQ.TO).
虽然对中海油收购案裁决的截止日期为12月10日,但工业部长Christian Paradis表示,官员们还没有完成相关工作.虽然在名义上Paradis是决策者,但政治分析师几乎都认为最终会由加拿大总理哈珀拍板决定.
"(收购)评估仍在进行之中,我对此不能置评.不过我们也在制定政策框架,以确保未来的外国投资流入给加拿大带来净收益,"Paradis对记者表示.
"等所有工作完成之后,我们将公布评估结果和指导政策,并对必要事项进行澄清."
保守党政府既需要外资来开发自然资源,但又担心中国和其他国家抢走加拿大大块的能源产业,而且还忧心那些外国国有企业不按市场规则出牌.
加拿大媒体Business News Network报导称,加国可能希望中海油出售Nexen在Syncrude油砂合资企业的7%持股,因为中国的中石化(600688.SS)也持有该合资企业9%的股份.但总理哈珀的发言人拒绝对该报导置评.
虽然12月10日是宣布Nexen收购案决议的最后期限,不过11月30日也是投资者关注的日子.新闻网站dealReporter曾援引加拿大驻纽约总领事John Prato称,加拿大可能在11月公布外国投资指导政策.
保守党对中国的收购意见不一.该问题也成为了一个全国性的争议话题,因为部分加拿大人担心会丧失对阿尔伯塔省庞大油砂资源的控制权.该地区的油砂是全球第三大原油来源.
阿尔伯塔省省长Alison Redford表示,外资曾拥有该省78%的能源带,结果是该省成为了加拿大的经济引擎.
"对这个事情,我们不应犹豫,"她谈及外国投资时称.
"我们认为,如果要在国际舞台上有所表现,而且又拥有我们这样的资源,建立这样的商业合作关系对我们非常重要,"她对记者表示.
中国驻加拿大大使章均赛在蒙特利尔的一次演讲中表示,随着两国经济关系的成熟,对中国扩大在加拿大投资前景的争议是可以理解的.
他说,中国投资加拿大带来了就业机会,也增加了中方所投资企业的价值.(完)
--编译 李春喜;审校 李婷仪/徐文焰
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