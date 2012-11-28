〔OECD报告〕希腊经济料将在2015年才会复苏,要把重点放在改革上

路透巴黎11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二在报告中表示,希腊的经济衰退时间将比目前预计的要长;其并敦促该国把重点放在改革上以刺激经济,而非不惜一切代价削减赤字.

OECD在经济展望中预计,希腊经济经历连续七年的衰退后,在2015年之前都不会复苏.衰退时间比希腊政府目前预计的长一年,该国政府预计经济将在2014年复苏.

OECD表示,"随着全球贸易走强,信心回归及竞争力的改善,预计只有在步入2014年底,经济才有可能恢复正增长."OECD预计,2014年希腊国内生产总值(GDP)将萎缩1.3%,而希腊政府预计2014年经济将成长0.2%.

自2008年开始陷入衰退以来,希腊经济已萎缩逾20%,尤其因国际贷款人施加严格撙节举措而饱受打击.

希腊本月稍早实施了又一轮撙节措施,旨在使其2016年的预算赤字与GDP之比从去年的9.4%降至3.2%.

OECD称,若经济疲于预期冲击这项计划,希腊则不应盲目侧重实现财政目标,而是要允许社会支出吸纳部分衰退,并关注结构性改革以刺激经济成长.(完)